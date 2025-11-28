Фельдшер ошибочно признала умершей 83-летнюю пенсионерку

Жительница Екатеринбурга подала в суд на больницу, сотрудница которой ошибочно приняла ее бабушку за умершую.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в октябре прошлого года. Женщина приехала навестить свою 83-летнюю бабушку, но дверь никто не открыл. Внучка вызвала слесаря, а когда вскрыли квартиру, то обнаружили, что электричества нет (оно оказалось отключено за долги), а старушка без признаков жизни лежит на полу в ванной.

Приехавшая на вызов фельдшер ЦГБ № 2 им. Мстиславского установила смерть пенсионерки. Через несколько часов сотрудники ритуальной службы приехали на вызов и во время подготовки тела к транспортировке заметили признаки жизни. Бригада скорой помощи отвезла бабушку в «Новую больницу», где она скончалась через несколько дней.

Внучка обратилась в Верх-Исетский суд с иском к больнице о компенсации морального вреда в размере 900 тысяч рублей и возмещении расходов на погребение.

В суде представитель больницы заявил, что внучка отчасти виновата сама: если бы она чаще навещала бабушку, такого бы не случилось. Выяснилось, что пациентка перенесла инсульт и долго лежала без движения, даже образовались пролежни.

Для установления всех обстоятельств дела судом была назначена посмертная судебно-медицинская документальная экспертиза. Ее выводы показали, что прямой связи между ошибкой фельдшера и смертью пациентки нет.

Однако суд установил, что ответчик не предпринял все необходимые и возможные меры, в том числе предусмотренные стандартами оказания медицинской помощи. На этом основании иск к больнице был частично удовлетворен.

При определении размера компенсации суд учел, что внучка не проживала вместе с бабушкой, редко навещала ее, надолго оставляла 83-летнюю родственницу одну и даже не помогала ей оплачивать коммунальные расходы.

В пользу истицы с больницы взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей и расходы на погребение – 24 789 рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

