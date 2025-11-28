За 10 месяцев из Свердловской области выслали на родину 1400 иностранцев

В Свердловской области за 10 месяцев 2025 года судебными приставами отправлены на родину более 1400 иностранцев, незаконно пребывающих в РФ.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, за границу были выдворены 623 гражданина Таджикистана, 456 граждан Узбекистана, по 1-6 граждан Кубы, Вьетнама, Египта, КНР.

Иностранцев признали виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

Депортации они ожидали в центрах временного содержания.

