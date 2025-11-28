Начальник почты год бесплатно играла в лотерею на вверенных ей для продажи билетах

Начальница почты в Верхней Пышме в течение года забирала себе билеты, которые были предназначены для продажи.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе судов Свердловской области, Надежда Костюхина присвоила билеты на 170 тысяч рублей.

Схема выглядела следующим образом: год, с июля 2023-го по июль 2024-го, женщина проводила несанкционированные розыгрыши лотерейных билетов, принадлежащих компании ООО «Спортивные лотереи» и предназначенных для реализации в розницу.

При этом в Единой автоматизированной системе отделений почтовой связи данные о продаже указанных билетов женщина не отражала, денежные средства за реализацию лотерейных билетов в кассу не вносила. Незаконные действия осужденной были установлены в ходе проведения в июле 2024 года ревизии, в ходе которой и вскрылась недостача в сумме свыше 170 тысяч рублей.

Костюхина в ходе предварительного расследования пояснила, что после поступления билетов в почтовое отделение, чтоб выполнить план по их продаже, она брала партию и стирала с бланков специальный защитный штрих-код. В случае, если билеты были не выигрышными, то они откладывались в ящик к остальным проигрышным билетам. При этом денежные средства за них женщина в кассу не вносила, в автоматизированной системе покупку не отражала. Если же билет был выигрышный, Костюхина пробивала его через систему, как проданный, вносила сведения о выдаче денежных средств, согласно сумме выигрыша, но фактически денежные средства вносила в кассу в целях сокрытия суммы недостачи.

В ходе судебного заседания подсудимая свою вину не признала.

Тем не менее Верхнепышминским городским судом Надежда Костюхина признана виновной в присвоении чужого имущества. Ей назначено 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба и взыскал с осужденной в пользу почтового отделения 170 720 рублей.

Отметим, что в мае этого года Костюхина была осуждена за аналогичное преступление. 28 ноября был приговор по новым эпизодам.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

