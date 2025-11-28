Педагоги из уральских райцентров получат выплаты на улучшение жилищных условий

В Свердловской области расширили программу по улучшению жилищных условий педагогов. Теперь в ней смогут участвовать учителя из городов с населением меньше 100, а не 40 тысяч человек. Это практически все муниципалитеты региона, кроме Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского.

«Это позволит получить поддержку педагогам из Берёзовского, Краснотурьинска, Серова, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Полевского, Ревды, Асбеста и Сухого Лога. В 2026 году в бюджете региона на эти цели заложено 78 миллионов рублей. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от стоимости квадратного метра и от площади приобретаемого жилья», – написал в соцсетях губернатор Денис Паслер.

Кроме того, наравне со школьными учителями теперь выплату на улучшение жилищных условий могут получить педагоги среднего профессионального образования.

Также губернатор скорректировал условия предоставления социальной выплаты на приобретение земельного участка членам семей погибших участников СВО. Теперь родственники не обязаны иметь совместную регистрацию с погибшим. Это упрощает процесс получения выплаты, что важно для людей, потерявших близкого.

