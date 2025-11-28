Девушка с пятисантиметровыми ногтями забирала миллионы рублей у обманутых пенсионеров

В Екатеринбурге полицейские задержали курьера мошенников с особыми приметами – молодую девушку с пятисантиметровыми ногтями на руках. За два дня, а именно столько продлилась ее «карьера», она успела забрать у пенсионеров и передать злоумышленникам два пакета с деньгами. В общей сумме обманутые телефонными мошенниками старики потеряли 3,2 миллиона рублей.

Как сообщили в городском УМВД, курьершу задержали на Уралмаше при попытке забрать 900 тысяч рублей у очередной жертвы мошенников. Ее доставили в отдел полиции и опросили.

Девушка рассказала, что приехала из Первоуральска. В 20-х числах ноября в телеграме она получила от неизвестного предложение о работе. Нужно было поехать в Екатеринбург и забрать деньги у пенсионера по определенному адресу, а затем передать наличные другому человеку. За это курьеру пообещали 25 тысяч рублей. Девушка согласилась, отправила «работодателю» селфи с паспортом и поехала в соседний город на такси, которое ей вызвали.

Она успела выполнить два «заказа»: 24 ноября в центре города и 25 ноября на Эльмаше. 26 ноября девушку с приметным маникюром задержали с поличным на улице Бакинских Комиссаров. Теперь в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

