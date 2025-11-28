На Урал привезли крупную партию личи и маракуйи

На Урал завезли тонну личи стоимостью 289 тысяч рублей и 29 тонн маракуйи на сумму более 6 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, всего с начала года в регион ввезли 719 тонн экзотических фруктов общей стоимостью более 148 млн рублей, что в три раза больше, чем год назад. Основная страна-импортер – Китай.

«Больше всего уральцы любят свежее манго. 59% от общего объема поставок занимает этот фрукт, завезено более 420 тонн стоимостью 85,5 млн рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост в 2 раза. Пользуется спросом у жителей региона и питахайя (39%), импортировано более 260 тонн стоимостью 57,4 млн рублей. Объемы поставок увеличились в 10 раз по весу и в 9 раз по стоимости», – отметил и.о. начальника Уральского таможенного управления Сергей Епифанов.

Пик поставок манго и питахайи пришелся на февраль – апрель, маракуйи – на сентябрь и октябрь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

