На Урале придумали и собрали простой и удобный автомобиль для СВО (ФОТО, ВИДЕО)

На Урале придумали и собрали новую, мобильную и многофункциональную, машину для нужд СВО на базе «Нивы-21214». Как рассказал «Новому Дню» автор идеи Евгений Пажаев, он любит и хорошо разбирается в машинах, поэтому ему в голову пришла идея разработать транспорт для поля боя. «В основном эта машина для штурмовых бригад – она ориентирована на подвоз боекомплектов, личного состава, вывоза раненых с поля боя», – отметил автор.

Автомобиль для СВО на базе «Нивы»

Конструкция машины позволяет забирать «трехсотых» быстро и эффективно – за счет отсутствия дверей и большого пространства внутри. Кроме того, данная разработка технически проста, что позволяет ремонтировать ее в полевых условиях, а детали можно купить буквально в любом автомагазине и поставить самостоятельно. Это важно для реалий СВО, где техника, как правило, долго не живет.

Кроме того, под определенные нужды уральская разработка легко доукомплектовывается – РЭБом, антидроновыми сетями и так далее.

Как рассказал «Новому Дню» участник СВО с позывным Викинг, он, будучи довольно крупной комплекции, тем более в полном боевом облачении, не чувствует себя в машине скованно – она просторная и удобная. В следующем месяце уральская разработка в составе гуманитарного конвоя от некоммерческой организации «Живые сердца» отправится на СВО, в одно из подопечных подразделений.

Екатеринбург, Елена Васильева

