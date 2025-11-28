Жога рассказал мэрам, как сделать города удобнее для участников СВО и их родных

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога провёл заседание Совета по развитию местного самоуправления. Темой встречи стала «Муниципалитеты для героев».

В заседании приняли участие главы более 100 муниципалитетов регионов Уральского федерального округа, в том числе руководители Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Салехарда, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Нового Уренгоя, Кургана, Нижневартовска и других городов. Полпред обсудил с ними поддержку участников специальной военной операции и их семей по таким направлениям, как трудоустройство, психологическая помощь и вовлечение в социальные проекты. По словам полпреда, муниципалитеты выступают важнейшим звеном в формировании системы поддержки ветеранов, передает пресс-служба полпредства.

В числе их первостепенных задач – предоставление компенсаций и выплат ветеранам и их близким. Качество и простота оформления льгот должна быть под постоянным личным контролем глав муниципалитетов.

Помимо материальной поддержки, нужно создавать комфортные условия для возвращения ветеранов к полноценной жизни – через образование, спорт и общественные инициативы. Важно развивать психологическую помощь в малых населённых пунктах – с помощью выездных консультаций, телемедицины и обучения местных специалистов.

Кроме этого, полпред призвал изменить подход к вручению Орденов Мужества и медалей семьям погибших бойцов. Передача награды должна происходить в особой обстановке, с участием представителей военкоматов и муниципалитетов, со словами поддержки близким военнослужащего.

«Участники спецоперации – это неравнодушные люди с колоссальным опытом, дисциплиной и чувством долга, которые пришли на помощь стране в трудный момент. Их участие в жизни муниципалитетов станет важным ресурсом развития», – убеждён Артём Жога.

Ключевое направление – это социальная интеграция через трудоустройство. По мнению полпреда, муниципальные власти могут координировать действия работодателей, центров занятости и фонда «Защитники Отечества» в данном вопросе.

«Одно из направлений – создание резерва рабочих мест для участников специальной военной операции, учитывая органы местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия. Важно на местах организовать взаимодействие с организациями, которые будут брать на работу ветеранов спецоперации, в том числе с ограничениями по здоровью. Необходимо помочь нашим ребятам найти не просто работу, а места с достойной зарплатой», – сказал Артём Жога.

Особое внимание следует уделять состоянию воинских захоронений и поддержке семей погибших бойцов. Муниципалитету нужно брать на себя все административные и технические вопросы, в том числе работу с военкоматами.

Екатеринбург, Елена Васильева

