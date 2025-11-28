В выходные гаишники будут ловить пьяных – очевидцев просят не молчать

В выходные в Екатеринбурге сотрудники ГАИ будут проводить рейды, чтобы найти злостных нарушителей – тех, кто садится за руль пьяным, без прав, а также любителей запрещенной тонировки.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения является серьезным нарушением ПДД, за что предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2-х лет и штрафа в размере 45 тысяч рублей», – напомнили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Там также уточнили, что за повторную езду в нетрезвом состоянии предусмотрена уже уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. «Данное преступление наказывается штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет. Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает очевидцев пьяного вождения оперативно сообщать об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112», – отметили в ГАИ.

Екатеринбург, Елена Сычева

