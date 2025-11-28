В Екатеринбурге испытали трамвай-беспилотник

В Екатеринбурге экспериментальную обкатку проходить беспилотный трамвай. Результатами эксперимента производитель поделился на форуме «Города России: технологии лидерства». Участникам показали видео-презентацию работы экспериментального беспилотного трамвая проекта межмуниципальной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма. Это первый в России беспилотный трамвай, который после прохождения тестовых испытаний будет курсировать между двумя городами.

Беспилотный трамвай на базе модели 71-911ЕМ «Львенок» уже научился без помощи человека проходить все этапы обслуживания в депо (все функции цифрового депо синхронизированы с автоматическими системами трамвая). Также трамвай «видит» препятствия на пути. Высокоточная система распознавания препятствий идентифицирует объект, расстояние до него и траекторию его движения. В автоматическом режиме вагон останавливается за 7-10 метров до помехи на путях. И возобновляет движение после их устранения. Испытания проводятся в различных погодных условиях. В туман, дождь, снегопад беспилотный трамвай работает с неизменной эффективностью.

«Внедрение беспилотного трамвая между Екатеринбургом и Верхней Пышмой – это еще один важный этап для российской транспортной отрасли. Наши системы машинного зрения и искусственного интеллекта доказали: они готовы к реальным вызовам – от распознавания препятствий до полной автоматизации процессов в депо. Мы видим, что наши интеллектуальные системы управления становятся основой для подобных решений», – сказал управляющий директор по развитию интеллектуальных систем управления АО «ТМХ» Андрей Романчиков.

«На линии «Верхнепышминского трамвая» работают 11 современных низкопольных трамваев «Львенок», производства нашей компании, – рассказал генеральный директор «ПК Транспортные системы» Андрей Юхненко. – Нам особенно приятно, что инновации на общественном транспорте запускаются не только в Москве и Санкт-Петербурге, эстафету подхватывает столица Урала и на первом в России межмуниципальном маршруте ведется тестирование систем беспилотного трамвая. Использование искусственного интеллекта призвано сделать поездки на трамвае еще более безопасными и комфортными. Главная задача систем, не заменить водителя, а помочь ему в экстренных ситуациях».

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube