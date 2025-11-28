В голосовании за «Достояние Среднего Урала» лидируют СвЖД и УрФУ

В Свердловской области 1 декабря завершится онлайн-голосование конкурса «Достояние Среднего Урала».

Сейчас в опросе на портале госуслуг лидирует Свердловская железная дорога – за нее проголосовали 11,5% респондентов. На втором месте пока Уральский федеральный университет – 10,8%, на третьем – спортивный комплекс «Динамо» в Екатеринбурге (9,8%). Среди аутсайдеров голосования – «Артинская коса» (2,4%) и ансамбль «Верх-Нейвинские ложкари» (1,5%). От 5% до 9% набрали Белоярская АЭС, Исторический сквер, мемориал «Черный тюльпан», памятник маршалу Жукову, музей разведчика Николая Кузнецова в Талице, объединение «Уральские пельмени», Уральский добровольческий танковый корпус.

Почетный статус может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям, связанным со Свердловской областью и имеющим для неё особое значение. Проголосовать можно по ссылке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

