СУБР потратит на благоустройство Североуральска 120 млн рублей

Глава Североуральска Виталий Никитенко и и.о. управляющего директора Североуральского бокситового рудника (СУБР) Виталий Матвеев подписали соглашение о сотрудничестве по развитию города.

Как сообщили в ДИПе, объем финансирования по проектам, зафиксированным в соглашении на 2026 год, составит более 120 миллионов рублей.

Самым дорогим мероприятием станет капремонт двора по улице Степана Разина, где проживают 1808 человек. На его реализацию в 2026 году РУСАЛ планирует направить 50 миллионов рублей.

Кроме того, СУБР готов взять на себя благоустройство Лиственничной аллеи, ремонт городского стадиона «Горняк», приобретение медиаоборудования для сцены Дома культуры «Горняк», благоустройство двора в поселке Калья и выплаты материальной поддержки вновь трудоустроенным педагогам и врачам.

Инициатором соглашения выступил губернатор Денис Паслер, уроженец Североуральска.

Североуральск, Елена Владимирова

