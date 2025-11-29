На Урал пришла очередная оттепель

В Свердловской области сегодня днем снова потеплеет, только в самых северных районах сохранится минусовая температура.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, днем температура воздуха поднимется до +3°, выпавший вчера снег растает, существенных осадков не ожидается. Такая погода сохранится в ближайшие 4-5 дней.

Во второй половине следующей недели (к 4 декабря) северо-западные ветры приведут к понижению температуры, появлению в южных районах области хоть и незначительного, но уже устойчивого снежного покрова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

