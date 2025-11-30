Уральский полпред посоветовал не забывать говорить матерям о любви

Уральский полпред Артем Жога поздравил женщин с Днём матери.

«Как сказал Президент России Владимир Владимирович Путин, в традиции нашей страны заложено особое, сакральное отношение к материнству. Поэтому с каждым годом сегодняшний праздник – День матери – все больше наполняется нежностью и теплом, объединяя семьи сквозь время и расстояния.

Особые слова поддержки и благодарности российским матерям, чьи сыновья сейчас на фронтах специальной военной операции защищают интересы Родины и освобождают Донбасс. Низкий вам поклон за воспитание героев!

Друзья, не забывайте звонить мамам, дарить им заботу, цветы и подарки. А еще почаще говорите простую, но очень важную фразу: Мама, я люблю тебя!», – написал Артем Жога в своем тг-канале.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube