На севере Свердловской области выпало больше 10 см снега

Пока в Екатеринбурге стоит практически бесснежная погода, на севере Урала уже наступила настоящая зима.

По сообщению гидрометцентра, к утру 30 ноября высота снежного покрова составила: в Гарях и Туринске – 11 см, в Ивделе – 10 см, в Североуральске и Таборах – 9 см, в Верхотурье – 7 см, в Серове – 6 см, в Ирбите, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском – 5 см. Меньше всего снега выпало в Бисерти, Камышлове и Ревде – 1 см.

Сегодня ночью минимальные температуры фиксировались в диапазоне от -3,6 (Ивдель) до +1,2 (Красноуфимск). В Екатеринбурге минимум составил +0,5.

Сегодня теплый воздух с запада продолжает поступать на территорию региона, распространяясь по северной периферии антициклона, центр которого находится над Казахстаном. Статус-кво сохранится примерно до вторника. К этому времени циклон достигнет севера Западной Сибири, а в его тылу на Урал начнет поступать более холодный воздух.

Ивдель, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube