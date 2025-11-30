Уральский спорткомплекс признали лучшим в России

Новый спорткомплекс RCC Gym признали лучшим в России – он отмечен премией московского депспорта Moscow sport and fitness awards. Уральский центр стал лучшим спортивным проектом 2025 года.

Награду управляющей RCC Gym Ольге Стаховой вручил заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, трёхкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин.

«Эта награда отправляется в шикарный и невероятный клуб – Петру Яну большой привет, руководителям респект. Я не видел ничего подобного на территории России. Мы можем поспорить и с Дубаем, и с Нью-Йорком», – сказал Яшанькин.

Этим летом Дмитрий лично приезжал в спортивный квартал «Архангел Михаил» вместе с Александром Овечкиным.

RCC Gym – это новый проект Русской медной компании по развитию любительского и профессионального спорта на Урале.

Екатеринбург, Елена Сычева

