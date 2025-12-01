Сегодня последний шанс заплатить налоги без штрафа

Сегодня последний день, когда можно оплатить имущественные налоги без штрафа. Речь идет о и транспортном, земельном налогах, налогах на недвижимость, на проценты по вкладам (если в прошлом году они превысили 210 тысяч суммарно).

Отметим, пени для должников начнут начислять со 2 декабря ежедневно. Оплатить налоги можно в приложении «Налог ФЛ» или в личном кабинете на сайте ФНС России.

Екатеринбург, Елена Сычева

