Половина уральцев хотели бы найти подработку перед Новым годом

Каждый второй взрослый житель Свердловской области рассматривает возможность подработать где-то еще помимо своего основного места занятости.

Как сообщают аналитики hh.ru, 30% их респондентов отметили, что «определенно рассматривают» дополнительную занятость помимо основной работы, еще 23% – «скорее рассматривают». Перед Новым годом число таких ответов увеличилось на 8% по сравнению с третьим кварталом.

Самыми активными в этом вопросе оказались работники из направлений «Спорт, салоны красоты» (63% из них готовы к подработке в ближайшие три месяца), «Домашний, обслуживающий персонал» (60%), «Медицина, фармацевтика» (57%), «Искусство, развлечения, массмедиа» (56%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (по 55%).

Причем тех, кто уже сейчас имеет дополнительную работу помимо основной, в Свердловской области не так много – 7% от опрошенных, в третьем квартале – 6% респондентов. В основном подработку имеют специалисты из сфер фитнеса и бьюти, сферы развлечений и медиа, а также домашний, обслуживающий персонал (по 10%).

При этом 37% жителей Свердловской области не собираются искать подработку. Это представители направлений «Страхование» (51%), «Юристы» (47%), «Автомобильный бизнес» (46%), «Производство, сервисное обслуживание» (45%), «Добыча сырья» и «Закупки» (по 40%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

