Сегодня у метро «Площадь 1905 года» можно сдать тест на ВИЧ

Сегодня, 1 декабря, с 14:00 до 21:00 возле станции метро «Площадь 1905 года» будет работать тест-мобиль, в котором можно сделать экспресс-тест на ВИЧ. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Как сообщили в областном центре СПИДа, за 10 месяцев 2025 года в регионе зарегистрировано на 20% меньше новых случаев ВИЧ, чем за аналогичный период прошлого года. При этом жители сохраняют высокое внимание к своему здоровью: более трети населения области уже прошли тестирование на ВИЧ в 2025 году.

Кроме того, в 2025 году 99,3% детей, рожденных у ВИЧ-положительных матерей, появились на свет без ВИЧ-инфекции. Специалисты отмечают символичный факт: девушки, которые в начале 2000-х годов сами получили ВИЧ от матерей, сегодня становятся мамами здоровых детей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

