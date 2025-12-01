Женщина с психическим расстройством сожгла дом соседки

Серовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы поселка Красноярка, которая сожгла дом своей соседки.

По данным следствия, 39-летняя женщина конфликтовала с пострадавшей. Вечером 27 апреля 2025 года она, будучи пьяной, разлила на крыльце соседского дома бензин и подожгла его зажигалкой. Дождавшись, когда пламя разгорится, она скрылась. В доме в этот момент никого не было. В результате пожара был уничтожен жилой дом общей площадью 37 кв. м и вещи, которые находились внутри. Владельцам был причинен ущерб в общей сумме 1,8 миллиона рублей.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, поджигательнице инкриминируется преступление по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». По заключениям экспертов, женщина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре. В связи с этим прокуратура просит суд применить к обвиняемой медицинские меры. Кроме того, владельцы сгоревшего дома подали иски о возмещении причиненного ущерба.

Серов, Ангелина Сергеева

