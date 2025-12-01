В день святой Екатерины пройдет крестный ход

В день небесной покровительницы Екатеринбурга, святой Екатерины, по городу пройдет традиционный крестный ход: от Свято-Троицкого кафедрального собора до часовни великомученицы Екатерины на площади Труда.
«В связи с проведением шествия с 11:30 до 12:30 будет оперативно перекрываться автомобильное движение», – сообщили в пресс-службе администрации города.
Так, поочередно будет останавливаться движение транспорта на следующих участках:
– по улице Розы Люксембург, от Свято-Троицкого кафедрального собора до Куйбышева;
– по улице Куйбышева, от Розы Люксембург до Гоголя;
– по улице Гоголя, от Куйбышева до Малышева;
– по улице Пушкина, от Малышева до площади Труда.
Екатеринбург, Елена Сычева
