В Свердловской области появились первые жертвы тонкого льда

В Свердловской области с начала ледостава уже погибли два человека, провалившись под тонкий лед, сообщили в региональном управлении МЧС. Из-за аномально теплого ноября на водоемах до сих пор продолжается процесс ледообразования, поэтому выходить на замерзшую поверхность смертельно опасно.

Спасатели напоминают, что безопасная толщина льда для одиночного перехода составляет не менее 10 сантиметров. Но даже в этих условиях нужно соблюдать осторожность. «Если человек провалился под лед, главное – сохранить спокойствие. Не следует делать резкие движения, так как это ускоряет потерю тепла и увеличивает риск уйти под воду. Необходимо постараться зацепиться за кромку льда, раскинув руки, придать телу горизонтальное положение и медленно, без рывков, попытаться выбраться на поверхность, используя грудь как опору. После выхода нужно отползти или откатиться назад – по тому пути, которым пришли, поскольку именно там лёд уже продемонстрировал свою устойчивость», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники МЧС патрулируют водоемы в местах, где на лед часто выходят рыбаки и дети. С жителями проводят разъяснительные беседы и предупреждают об опасности. Профилактические выезды будут проводиться вплоть до установления стабильного ледового покрытия на реках и озерах в Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

