Начальник Уральского таможенного управления уходит на пенсию

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов 1 декабря уходит на заслуженный отдых.

Как сообщили в пресс-службе УТУ, свою службу Алексей Фролов начинал в 1995 году инспектором на Курганской таможне. Позже занимал должность начальника Ханты-Мансийской, а потом Челябинской таможен. С июля 2020 года руководит Уральским таможенным управлением.

До назначения нового руководителя исполнять обязанности начальника УТУ будет Сергей Епифанов – начальник Уральской электронной таможни.

Екатеринбург, Елена Владимирова

