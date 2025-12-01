Начальник Уральского таможенного управления уходит на пенсию

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов 1 декабря уходит на заслуженный отдых.
Как сообщили в пресс-службе УТУ, свою службу Алексей Фролов начинал в 1995 году инспектором на Курганской таможне. Позже занимал должность начальника Ханты-Мансийской, а потом Челябинской таможен. С июля 2020 года руководит Уральским таможенным управлением.
До назначения нового руководителя исполнять обязанности начальника УТУ будет Сергей Епифанов – начальник Уральской электронной таможни.
Екатеринбург, Елена Владимирова
