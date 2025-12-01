На Урале полицейский дрон два дня незаметно следил за закладчиками (ФОТО)

В Екатеринбурге задержаны мужчина и женщина, подозреваемые в продаже наркотиков через «закладки», сделанные недалеко от железнодорожной станции в Ревде. Разоблачить злоумышленников помог беспилотник с видеокамерой.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД по УрФО, два дня потребовалось оператору дрона, чтобы незаметно для фигурантов снять процесс размещения закладок, после чего подозреваемых задержали.

46-летний гражданин, работающий на одном из местных сталелитейных предприятий, ранее не был судим, а вот его 44-летняя подруга была осуждена уже трижды – в 2017 году за грабеж, годом позже – за применение насилия в отношении представителя власти, а в 2023 году – за кражу.

При проведении личного досмотра в присутствии понятых в левом кармане куртки мужчины обнаружили сверток со светлым порошком. Аналогичное вещество полицейские нашли у женщины в кармане брюк. Криминалистическая экспертиза подтвердила, что это героин, общая масса которого составила 0,933 граммов.

В мобильных телефонах подозреваемых имелись фотографии с географическими координатами 20 тайников, которые пара к моменту задержания уже успела оборудовать. Позже во всех указанных локациях стражи порядка нашли свертки с наркотиком, аналогичным изъятому у подозреваемых. Его общая масса превысила 7 граммов.

В беседе с сыщиками задержанные признались, что являются наркозависимыми. Сбытом смертельного зелья, с их слов, они занимались примерно месяц, распространяя его на территории Ревды, в том числе в районе железнодорожных путей. По заданию куратора, который общался с ними в мессенджере, мужчина и женщина оставляли не менее 30 тайников в день, получая за это вознаграждение в сумме 4000 рублей на двоих.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 3 статьи 228.1 УК РФ. В случае вынесения обвинительного приговора пару может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Время до суда они проведут под стражей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

