В самой популярной детской больнице в Екатеринбурге закончился ремонт (ФОТО)

Благотворительный фонд «Дети России» закончил реконструкцию ГАУЗ СО «Детская городская клиническая больница № 9 г. Екатеринбург», которая шла 10 лет. Завершение масштабного проекта – подарок клинике, которая на днях отметила 40-летие.

Фонд обновил и реконструировал фасады главного корпуса, поликлиники, приемного покоя, инфекционного, педиатрического отделений. Укреплены стены, установлены новые оконные блоки, благодаря чему в помещениях стало тепло и уютно. Отремонтированы холлы и врачебные кабинеты поликлиники. На все это за 10-летний срок реконструкции направлено 240 547 459 рублей.

«Поздравляем детскую больницу № 9, «девятку», как ее с любовью называют в Екатеринбурге и области, врачей и пациентов. На каждом этапе работ заботились, прежде всего, о комфорте и безопасности тех, кто будет здесь работать, и тех, кто будет получать помощь, – отметила Юлия Нутенко, директор благотворительного фонда «Дети России». – Здесь лечатся тысячи детей. Многим возвращают здоровье и шанс на счастливую, полноценную жизнь. Поэтому для нас реконструкция имела огромное значение – ведь это участие и поддержка для многих маленьких пациентов и их семей».

После ремонта фондом введен в эксплуатацию бассейн, и детям стало доступно водолечение, раньше такого не было. Установлена система управляемой галотерапии – «соляная комната». В больнице также была установлена удобная навигация, в том числе вывески и осветительные конструкции, которые работают в ночное время.

«От имени коллектива девятой детской больницы выражаю искреннюю благодарность благотворительному фонду «Дети России» и лично директору фонда Юлии Нутенко за неоценимый вклад в создание комфортных условий для работы персонала и лечения наших пациентов. Мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и уверены, что вместе сможем сделать мир детства здоровее, светлее и счастливее», – отметил главный врач ДГКБ № 9 Игорь Огарков.

За год в больнице проходят лечение более 29 тысяч пациентов, свыше 60% из которых поступают в неотложном и экстренном порядке, проводится 19 тысяч операций, причем 60% – в неотложном порядке. Ежегодно порядка 700 детей с самыми тяжелыми заболеваниями получают помощь в отделении анестезиологии и реанимации.

Детская больница № 9 является клинической базой 12 кафедр Уральского государственного медицинского университета. Здесь не только развивают клиническую науку, но и учат преданности своему делу и ответственности. Когда в регионе происходит ЧП и известно, что среди пострадавших – дети, врачи неотложной помощи добровольно остаются дежурить.

Екатеринбург, Елена Васильева

