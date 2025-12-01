Режиссер из Екатеринбурга победил на международном фестивале

Екатеринбуржец Иван Вилкин одержал победу на международном кинофестивале «Катарсис». Он представил на суд жюри короткометражную мелодраму «Называй меня Кеша», где по сюжету подросток живет с отцом-автомехаником и разрабатывает робота с искусственным интеллектом, надеясь выиграть грант на обучение. В основе фильма – идея обучения робота чувствам, доступным только человеку. Лента стала обладателем приза в номинации «Лучшим фильмом о подростках».

В конкурсной программе фестиваля ежегодно участвуют более тысячи кинолент из разных стран мира – это полнометражное, короткометражное, документальное, анимационное кино, фильмы для детей, экранизации, музыкальные клипы, постеры, трейлеры и другие. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Сейчас Иван работает вместе с командой Академии единоборств РМК над спортивным контентом.

