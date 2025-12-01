Мест для бесплатной парковки в центре станет еще меньше

Власти Екатеринбурга сокращают список улиц, где можно припарковаться бесплатно. С 1 января следующего года стоянка еще на четырех участках станет платной. Об этом сообщает близкий к администрации города телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Речь идет о следующих отрезках:

улица Ельцина от Боевых Дружин до Челюскинцев;

улица Жукова от Антона Валека до Боевых Дружин;

улица Гоголя от Куйбышева до Малышева;

улица Фурманова от Московской до Чапаева.

Напомним, час парковки в Екатеринбурге стоит 50 рублей. Вносить плату нужно в течение 10 минут, которые отсчитываются с момента начала стоянки. Штраф за неоплаченную парковку составляет 3000 руб.

Екатеринбург, Елена Сычева

