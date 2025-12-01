Шестиклассник нашел гранату в школе: она оказалась не учебной

Школа в Свердловской области выплатила компенсацию шестикласснику, который пострадал от взрыва гранаты прямо в классе. Как сообщили в прокуратуре региона, в мае этого года Логиновская школа № 21 проводила мероприятие, и среди прочего реквизита в нем использовалась страйкбольная граната. Но организаторы забыли ее в учебном кабинете, где ее и нашел подросток. «Мальчик дернул за чеку. В результате получил ожоги кистей рук, ушибленную рану пальца, после чего проходил лечение», – сообщили в ведомстве.

Прокуратура района подала в суд иск в защиту ребенка с требованием взыскать со школы компенсацию морального вреда и расходов на лечение. В итоге еще в ходе слушаний было заключено мировое соглашение, по которому школа выплатила семье мальчика 22 тысячи 200 рублей.

Логиново, Елена Сычева

