Полпред Жога разоблачил дипфейк со своим участием

Полпред президента в УрФО Артем Жога обвинил украинские спецслужбы в распространении дипфейков с его изображением.

«Хочу подчеркнуть: доверяйте только официальным источникам – моему каналу ЖОГА здесь и в национальном мессенджере МАХ, а также официальному сайту полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Жители Донбасса! Враг отчаянно пытается хоть как-то навредить нам и посеять панику. Проверяйте факты и верьте своему сердцу! Вместе победим!» – написал полпред в телеграм-канале.

Как пишет ТАСС, ранее в сети появилось видео, на котором якобы Жога сообщил о подготовке отравления жителей ДНР через подачу воды с опасными веществами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube