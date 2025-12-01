Екатеринбуржцам предлагают ретрофотосессии на камеру начала XX века

В фотографическом музее «Дом Метенкова» екатеринбуржцы смогут сфотографироваться на антикварную фотокамеру Ica Maximar 1915 года выпуска. Фотосессии будут проходить 13, 20 и 27 декабря.

Организаторы воссоздадут атмосферу старинного фотоателье, украшенного к Новому году. Желающие могут прийти на фотосессию как одни, так и группой до 4 человек.

Время съемки – один час. В результате можно будет получить либо один ретроснимок, оформленный в ручное паспарту (украшенная картонная рамка), либо три одинаковых ретрофотографии без оформления.

В процессе съемки гости смогут узнать секреты контактной печати – старинной технологии создания отпечатков вручную прямо с негатива, рассказали представители музея.

Екатеринбург, Дарья Деменева

