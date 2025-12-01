На Урале вынесли приговор главарю ОПГ, похитившему сотни миллионов рублей гособоронзаказа

Ленинский районный суд Нижнего Тагила огласил приговор жителю Санкт-Петербурга Андрею Виноградову за мошенничество с деньгами, выделенными в рамках гособоронзаказа.

Суд установил, что в период с марта по май 2020 года Виноградов, используя свои обширные связи в сфере оборонно-промышленного комплекса, создал и возглавил организованную преступную группу. В это время он жил в Нижнем Тагиле. В состав ОПГ был вовлечен директор коммерческого предприятия (материалы в отношении него выделены в отдельное производство). Коммерсанты объединились с умыслом похитить деньги по государственному контракту Минобороны РФ на строительство объекта в Приморском крае.

Используя подконтрольные фирмы и фиктивные гарантии, группа получила аванс в размере почти 320 миллионов рублей. Деньги под видом оплаты работ и поставок материалов перечислялись на счета подконтрольных организаций, а также на счета третьих лиц за услуги, не связанные с выполнением госконтракта. Часть средств была израсходована на создание видимости строительной деятельности, выплату зарплат и налогов с целью маскировки преступления, сообщили в пресс-службе суда.

Андрей Виноградов был признан виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с подсудимого взыскана сумма причиненного ущерба федеральному бюджету. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

