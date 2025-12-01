российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 1 декабря 2025, 17:30 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Мэрия Североуральска заплатит 50 тысяч рублей за нападение бездомной собаки на ребенка

Суд обязал администрацию Североуральска компенсировать местному школьнику моральный ущерб от нападения бездомной собаки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, вечером 16 января 2025 года 11-летний мальчик шел с тренировки и проходил возле дома № 56 по ул. Ленина в поселке Калья. К нему подбежала безнадзорная собака без ошейника и укусила за левое бедро.

Ребенку было очень больно, он сильно испугался. В больнице ему обработали рану и поставили прививку от бешенства.

Прокуратура подала на мэрию в суд, так как городские службы не приняли мер по отлову бездомных животных. По решению суда мэрия заплатит семье мальчика 50 тысяч рублей.

Североуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,