Мэрия Североуральска заплатит 50 тысяч рублей за нападение бездомной собаки на ребенка

Суд обязал администрацию Североуральска компенсировать местному школьнику моральный ущерб от нападения бездомной собаки.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, вечером 16 января 2025 года 11-летний мальчик шел с тренировки и проходил возле дома № 56 по ул. Ленина в поселке Калья. К нему подбежала безнадзорная собака без ошейника и укусила за левое бедро.

Ребенку было очень больно, он сильно испугался. В больнице ему обработали рану и поставили прививку от бешенства.

Прокуратура подала на мэрию в суд, так как городские службы не приняли мер по отлову бездомных животных. По решению суда мэрия заплатит семье мальчика 50 тысяч рублей.

Североуральск, Елена Владимирова

