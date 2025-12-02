Мошенники заставили 20-летнего уральца уехать на Сахалин

20-летний житель Каменска-Уральского попал под влияние дистанционных мошенников. Они заставили парня перевести им 230 тысяч рублей и отправили его на Сахалин ждать дальнейших указаний. Об этом рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

По словам пострадавшего, началось все с того, что ему позвонил якобы сотрудник доставки. Назвав личные данные жертвы, он попросил их подтвердить. Ничего не подозревая, парень согласился, а затем продиктовал четыре цифры из СМС, которые на деле оказались кодом входа в «Госуслуги».

После этого парня взяли в оборот: «Через некоторое время мне опять позвонили и начали запугивать, утверждая, что я оказываю финансовую помощь Украине. Они объяснили, что меня могут привлечь к уголовной ответственности, если я не буду выполнять их указания. После этого мне запретили общаться по телефону с любыми лицами. Со мной постоянно был на связи куратор, который заставил меня предоставить доступ к моему телефону и фиксировать все мои действия на видео, а также записывать экран. Мне также было велено уйти из дома и прекратить любое общение с родными. По указанию мошенников я прибыл на Сахалин, чтобы получить дальнейшие инструкции», – рассказал молодой человек.

К поискам подключились личный состав УМВД России по Сахалинской области и волонтеры поискового отряда «Сова». Вечером того же дня оперативники уголовного розыска нашли свердловчанина в одной из гостиниц.

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

