Свердловская область вошла в топ-10 регионов, популярных у туристов

Свердловская область заняла седьмое место среди субъектов РФ по востребованности у туристов. За 10 месяцев 2025 года ее посетили 1,7 млн человек.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, о показателях внутреннего туризма за 10 месяцев текущего года сегодня рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, турпоток по России за 10 месяцев вырос на 4,8%, число турпоездок по стране достигло 76,2 млн, а самыми востребованными направлениями стали Москва (10,3 млн), Краснодарский край (8,3 млн), Санкт-Петербург (6 млн), Московская область (4,7 млн), Татарстан (2,4 млн), Крым (2,2 млн), Свердловская область (1,7 млн), Ставропольский край, Тюменская и Ростовская области (по 1,5 млн).

Екатеринбург, Елена Владимирова

