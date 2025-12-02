Уральские ученые изучили реакцию рыбок-зебр на стресс (ФОТО)

Биологи из Уральского федерального университета приняли участие в исследовании поведенческих реакций на стресс аквариумных рыбок зебраданио (Danio rerio). Результаты опытов помогут более эффективно использовать рыбок для тестирования лекарств.

Как сообщили в пресс-службе УрФУ, в естественных науках важна воспроизводимость и повторяемость результатов экспериментов. Поэтому специалисты опытным путем выяснили, какие факторы оказывают существенное влияние на результаты опытов с рыбками-зебрами, а какие не имеют большого значения.

«Для проверки поведения рыбок был выбран распространенный и информативный тест – испытание новым аквариумом, который показывает реакцию рыбы на незнакомую или новую среду обитания. Для человека это может быть что-то вроде попадания на необитаемый остров, в лес или новый коллектив на работе», – пояснил один из участников глобального исследования, ассистент департамента биологии и фундаментальной медицины УрФУ Александр Жданов.

Во всех лабораториях, принимавших участие в исследовании, примерно в одно и то же местное время проводился стандартный пятиминутный тест в новом аквариуме с равным количеством животных (12 самцов и 12 самок).

Было установлено, что на результаты поведенческого теста новым аквариумом с рыбками влияют: пол животного, тип корма, плотность посадки животных в аквариум и шум, а температура воды, уровень света и pH (показатель кислотности воды), чистота воды и т. д. оказывают незначительное воздействие.

Самки демонстрировали более тревожное поведение, чем самцы, что определяет пол животного как критически важный фактор в экспериментах. Тревожно-подобное поведение смягчали оптимальная плотность «населения» аквариума (пять рыб на один литр воды) и корма, богатые питательными веществами (например, коловратки).

«Эти наблюдения позволяют нам быть уверенными в повторяемости и воспроизводимости поведенческих экспериментов над Danio rerio. Неважно, где мы будем проводить эксперимент – в Китае, России или Америке – при соблюдении минимальных условий содержания получится примерно одинаковый результат. Я уверен, что данная работа увеличит эффективность экспериментальной работы с зебраданио», – сказал Александр Жданов.

В будущем специалисты планируют проверить на данио повторяемость тестов фармакологических препаратов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

