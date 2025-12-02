российское информационное агентство 18+

Врачи спасли уральца, в кишечнике которого лопнула злокачественная опухоль

Фото: минздрав Свердловской области

Хирурги екатеринбургской ЦГБ № 20 сделали экстренную операцию пациенту с разрывом злокачественной опухоли кишечника.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, мужчина поступил в отделение экстренной хирургии в крайне тяжелом состоянии, с высокой температурой и сильной болью в левом боку. Врачи обнаружили разрыв злокачественной опухоли толстого кишечника. Он стал причиной внутреннего кровотечения и воспалительного процесса в брюшной полости. При этом о наличии опухоли пациент даже не подозревал.

Ситуации с разрывом опухоли очень опасны для жизни, поскольку инфекция распространяется по организму очень быстро, к тому же больной теряет много крови. Однако врачи смогли остановить кровотечение и сохранить свердловчанину жизнь.

После операции пациенту потребовалась искусственная вентиляция легких, а также гемодиализ. Около 10 дней мужчина находился в отделении реанимации под постоянным наблюдением специалистов. Благодаря квалифицированным действиям медиков состояние пациента удалось стабилизировать.

Екатеринбург, Елена Владимирова

