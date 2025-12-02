Доходы от штрафов в городском бюджете вырастут в три раза

Администрация Екатеринбурга скорректировала прогноз по неналоговым доходам бюджета на 2025 год. Эта статья вырастет на 6%, или на 751 миллион рублей.

Вопрос рассмотрела и одобрила сегодня комиссия Екатеринбургской думы по муниципальной собственности. Как отметил глава городской счетной палаты Александр Гетманук, в корректировке бюджета-2025 за девять месяцев выросли доходы от продажи активов (+289 млн рублей или на 19%), от использования муниципального имущества (+2 млн рублей), от оказания платных услуг (+ 93 млн рублей).

Но более заметный рост доходов оказался по бюджетной статье «Штрафы, санкции и возмещение ущерба». В корректировке сумма составит 357,3 миллиона рублей, что в три раза больше, чем планировалось. Также троекратно выросли сборы в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду – сумма составит 79,6 миллиона рублей. По словам директора департамента финансов Юлии Медведевой, одним из плательщиков этого сбора является МУП «Водоканал». Однако с 2026 года все поступления за пользование природными ресурсами будут уходить в областной бюджет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube