В Екатеринбурге из-за полумарафона «Европа-Азия» перекроют дороги

В Екатеринбурге 14 декабря пройдет десятый полумарафон «Европа-Азия». Ради спортсменов перекроют несколько центральных улиц. Так, движение транспорта будет ограничено с 21:00 13 декабря до 14:00 14 декабря по улице Дзержинского, от Царской до Горького. А в день проведения полумарафона с 08:00 до 13:00 будет закрыто движение по улице Бориса Ельцина, от Челюскинцев до 8 Марта, и по Царской, от Николая Никонова до Первомайской.

Как уточнили в мэрии, на этих участках нельзя будет припарковаться во время подготовки и проведения спортивного мероприятия. Объехать можно будет по проспекту Ленина, улицам Карла Либкнехта, Челюскинцев, Маршала Жукова, Антона Валека и Вайнера.

Изменения коснутся и маршрутов общественного транспорта. Автобусы № 043 и 45 пойдут в объезд по Челюскинцев и Московской, автобус № 67 – по Ленина, Карла Либкнехта и Свердлова.

Екатеринбург, Дарья Деменева

