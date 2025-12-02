Фестиваль «Старый Новый рок» вернется после 6-летнего перерыва

В январе 2026 года в Екатеринбурге после 6-летнего перерыва вновь пройдет музыкальный фестиваль «Старый Новый рок».

Как сообщают организаторы, фестиваль, посвященный празднованию 40-летия Свердловского рок-клуба, состоится 11 января в Ельцин-центре.

По традиции на сцену выйдут начинающие рок-группы, отобранные экспертным советом, в который входят Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф» и Евгений Горенбург, фронтмен группы «ТОП» и директор фестиваля «Старый Новый Рок».

Фестиваль уже открыл прием заявок от молодых групп. Он продлится до 20 декабря.

Напомним, «Старый Новый рок» проводился ежегодно с 2000 по 2020 год.

Екатеринбург, Елена Владимирова

