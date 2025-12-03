Девять уральских подростков награждены медалью «За проявленное мужество»

Девять подростков из Свердловской области накануне Дня Героев Отечества были награждены медалями Совета Федерации РФ «За проявленное мужество».
«Ребята совершили поступки, на которые способен не каждый взрослый», – написал в соцсети губернатор Денис Паслер.
Шестеро из них проявили героизм при пожаре. Карина Жамилова из Екатеринбурга в 16 лет спасла двух младших братьев из горящего дома – спустила их со второго этажа. 13-летний Артём Орлов из Каменска‑Уральского на руках вынес из горящего дома 4-летнего брата, пока их отец боролся с огнем. Ещё четверо ребят из Екатеринбурга, Аким Аргамирзаев, Александр Анисимов, Валерий Деменцов, Арсений Злыгостев пытались самостоятельно потушить пожар в доме по улице Братской, а после помогали эвакуировать детей и взрослых из горящего здания.
Студенты Полевского многопрофильного техникума Кирилл Грязных и Игорь Пономарёв в апреле этого года бросились в ледяную воду, чтобы спасти тонущего подростка.
Екатеринбургский десятиклассник Данил Пилипенко задержал зацеперов на железной дороге.
«Каждый из награждённых – пример настоящего героизма и мужества. Огромная благодарность родителям, воспитавшим юных героев. Горжусь ребятами и поздравляю с заслуженными наградами!», – написал Паслер.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»