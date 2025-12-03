российское информационное агентство 18+

Синоптики рассказали, когда ударит 20-градусный мороз

К концу текущей недели температура воздуха в Екатеринбурге начнет понижаться. После более неустойчивой осенней погоды, когда столбик термометра колебался в районе нуля более месяца, придут минусовые температуры.

Так, уже в воскресенье ночью ожидается до -16 °C и снег, днем столбики термометров поднимутся до -5°. В ночь на понедельник ударит 20-градусный мороз, днем будет около -15 градусов. Затем потеплеет, однако выше нуля температура воздуха не поднимется. Отметим, что всю следующую неделю, как и текущую, осадков практически не ожидается.

Екатеринбург, Елена Сычева

