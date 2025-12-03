15-летняя дочь бывшей телеведущей отдала мошенникам 7 млн рублей наличными

Очередной жертвой телефонных мошенников в Екатеринбурге стала 15-летняя дочь Ксении Телешовой – бывшей телеведущей, а ныне тренера по личностному росту.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, 2 декабря Ксения Телешова обратилась в полицию и рассказала, что неизвестные заставили ее дочь передать им 7 млн рублей, хранившихся в домашнем сейфе.

Выяснилось, что девочку обманули по обычной схеме. Сначала она назвала неизвестному «код из СМС», чтобы получить посылку, потом ей позвонили «из Росфинмониторинга» и внушили, что преступники взломали ее «Госуслуги», получили доступ к кредитам и переводят деньги недружественным странам. Якобы для того, чтобы доказать свою непричастность, ей надо передать курьеру все имеющиеся дома деньги. Школьница открыла родительский сейф и передала 7 млн рублей «бегунку».

На этом преступники не остановились и потребовали еще денег, пригрозив, что сгенерируют с помощью ИИ ее фотографии и разместят в соцсетях. Только после этого школьница сообщила о произошедшем родителям.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube