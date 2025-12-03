Уралец избил лопатой знакомого и увез умирать на болота

Житель Артемовского В. Чирков приговорен к 9 годам колонии за убийство знакомого. В июне 2024 года у гаража он избил лопатой мужчину, с которым давно был в конфликте. Травмы, которые он нанес оппоненту, были серьезными – в том числе переломы черепа.

Чирков погрузил находящуюся без сознания жертву на болотоход и увез труднопроходимую и безлюдную местность. Там он бросил свою жертву, прикрыл травой и уехал. Пострадавший скончался в тот же день, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В суде Чирков заявил, что действовал в состоянии необходимой обороны, умысла убивать у него не было. Дело рассматривалось с участием присяжных. Они единогласно признали Чиркова виновным в убийстве, но при этом заслуживающим снисхождения. Артемовский городской суд приговорил его к 9 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Екатеринбург, Таисья Исупова

