Подпишись на каналы
Среда, 3 декабря 2025, 15:33 мск

21-летнюю свердловчанку приговорили к 4 годам колонии за спаивание школьниц

21-летнюю жительницу Красноуфимска осудили за систематическое вовлечение в распитие спиртного несовершеннолетних подруг.

Как сообщили в пресс-службе суда, девушка на регулярной основе угощала алкоголем двух школьниц – 2009 и 2011 года рождения. В списке напитков, которыми она потчевала подростков, фигурировали пиво, сидр, алкогольные коктейли и даже водка. «Подсудимая использовала свой авторитет взрослого человека, между ней и девочками сложились доверительные отношения. Распитие происходило как в ее доме, так и в автомобиле», – уточнили в суде.

Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась. Тем не менее суд, учитывая систематичность и серьезность преступлений, назначил суровое наказание – 4 года 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Красноуфимск, Елена Владимирова

