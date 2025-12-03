21-летнюю свердловчанку приговорили к 4 годам колонии за спаивание школьниц

21-летнюю жительницу Красноуфимска осудили за систематическое вовлечение в распитие спиртного несовершеннолетних подруг.

Как сообщили в пресс-службе суда, девушка на регулярной основе угощала алкоголем двух школьниц – 2009 и 2011 года рождения. В списке напитков, которыми она потчевала подростков, фигурировали пиво, сидр, алкогольные коктейли и даже водка. «Подсудимая использовала свой авторитет взрослого человека, между ней и девочками сложились доверительные отношения. Распитие происходило как в ее доме, так и в автомобиле», – уточнили в суде.

Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась. Тем не менее суд, учитывая систематичность и серьезность преступлений, назначил суровое наказание – 4 года 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

Красноуфимск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube