российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 декабря 2025, 15:33 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге появится система постоплаты на парковках

До конца 2025 года в Екатеринбурге заработает система постоплаты парковок в центре города. У автомобилистов будет возможность оплатить стоянку в течение суток. Об этом сообщил директор департамента транспорта Игорь Ощепков на заседании комиссии по городскому хозяйству Екатеринбургской думы.

Также мэрия планирует в 2026 году ввести особый порядок оплаты для резидентов за пользование платными парковками на отдаленных территориях и льготы для отдельных категорий жителей. Заявление нужно будет подавать через «Госуслуги». Чтобы внедрить эту функцию, мэрия обратилась в Минцифры.

Депутаты попросили администрацию рассмотреть возможность введения льготного тарифа для тех, кто оставляет машину на платной парковке рядом с местом работы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,