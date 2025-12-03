Нового лидера азербайджанской диаспоры отправили в СИЗО (ФОТО)

Сегодня Верх-Исетский суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 31 января Видади Мустафаева, которого называют новым лидером азербайджанской диаспоры на Урале.

Мустафаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Защита обвиняемого настаивала на мере пресечения, не связанной с лишением свободы. Прозвучали аргументы о том, что Мустафаеву нужно содержать троих несовершеннолетних детей от двух разных женщин (официально он сейчас не женат).

В случае домашнего ареста он обещал жить у мамы. Доход ему это позволяет – по словам Мустафаева, он зарабатывает 300-400 тысяч рублей в месяц. Доход его мамы, работающей пенсионерки-медсестры, составляет 90-100 тысяч.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube