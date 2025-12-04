С начала года более 4 тысяч семей получили сертификат на материнский капитал

За 11 месяцев 2025 года в Свердловской области было выдано более 4,2 тысячи сертификатов на региональный материнский капитал, сообщили в ДИПе.

Материнский капитал за рождение третьего ребенка составляет 175 тысяч рублей, если рождается тройня – более 263 тысяч рублей.

С 2011 года в регионе выдано свыше 108 тысяч сертификатов на областной маткапитал, а его размер увеличился в 1,5 раза.

Напомним, средства маткапитала можно потратить на погашение ипотечного кредита, покупку или строительство жилья, на обучение детей, оплату медицинских услуг, на подключение жилых помещений к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, к газовым сетям.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube