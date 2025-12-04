Бюджетникам придумали новую заботу – нужно завести каналы в Мах

Бюджетникам в Свердловской области придумали новую обязанность – завести каналы в национальном мессенджере «Макс». Проблема в том, что нужно сделать это очень быстро, кому-то поставили срок конец следующей недели, а кому-то – текущей. Чиновники в своих письмах в подведомственные организации и учреждения ссылаются на распоряжение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«Проблема заключается даже не в очередной обязаловке, а в том, что создать канал в Мах не так просто, как в том же ВК или «Одноклассниках». Нужно иметь хотя бы в одной соцсети из «белого списка» более 10 тысяч подписчиков, а это, прямо скажем, есть не у всех», – рассказал «Новому Дню» источник, занятый в бюджетном учреждении в сфере культуры.

В образовании ситуация еще хуже: госпаблики в ВК есть буквально у каждого детского сада, публикуются там, как правило, просто перепосты от официальных органов власти, органически подписчики не растут, а бюджетов на раскрутку групп нет. Как и людей, которые могли бы этим заниматься. «Нам скинули инструкцию, как завести канал в нацмессенджере, если в группе в ВК нет 10 тысяч подписчиков, но это тоже не так-то просто. Нужна регистрация через карточку предприятия на «Госуслугах», то есть через телефон руководителя, постоянно вылезают какие-то ошибки, в общем, не было у бабы забот», – говорит работник муниципального детского сада.

Напомним, возможность завести каналы в «Максе» появилась только в сентябре.

Екатеринбург, Елена Сычева

