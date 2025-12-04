На улице 8 Марта встали трамваи из-за ДТП

Сегодня около 09:30 на перекрестке улиц 8 Марта и Фрунзе грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, в результате трамвай сошел с рельсов.
Как сообщает телеграм-канал «Транспортные новости Екб», трамваи № 1, 4, 14, 15, 17 перенаправлены в объезд. Трамвайное сообщение между центром города и микрорайоном Ботанический приостановлено.
Телеграм-канал городского департамента транспорта добавляет, что на участке улицы 8 Марта от цирка до ул. Фучика напряжение отключено для проведения аварийных работ, движение трамваев временно приостановлено.
Обновлено: В 10-15 движение восстановлено.
Екатеринбург, Елена Владимирова
