«УГМК-Арена» не будет платить земельный налог в течение двух лет

Екатеринбургская дума освободит «УГМК-Арену» от земельного налога сроком на два года. Проект решения сегодня одобрила бюджетная комиссия ЕГД.

Налоговая льгота будет распространяться на 2025 и 2026 годы. Выпадающие доходы для городского бюджета составят 3,8 миллиона и порядка 5 миллионов рублей соответственно. Как отметил директор департамента землепользования Геннадий Денисов, ранее аналогичные меры поддержки получил футбольный стадион «Екатеринбург Арена», реконструированный к чемпионату мира 2018 года. Спортивный объект был освобожден от уплаты земельного налога в течение шести лет.

О том, сколько будет длиться налоговая льгота для ледовой арены, Денисов осторожно сказал: «Мы не хотим давать преференции на длительный период. Посмотрим, как будет развиваться данный объект, будет ли у него возможность самоокупаемости».

«УГМК-Арена» является самым большим крытым стадионом в Свердловской области. Она начала работу в феврале 2025 года. Многофункциональный спортивный комплекс может принимать соревнования международного уровня по 11 видам спорта (помимо хоккея и баскетбола – фигурное катание, керлинг, мини-футбол, спортивная гимнастика, единоборства). Максимальная вместимость арены – 15 тысяч человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

